Краткий пересказ от РИА ИИ Издание Responsible Statecraft утверждает, что анонсированная Владимиром Зеленским новая система ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак.

По мнению издания, система Freya не решит проблем украинской ПВО в ближайшей перспективе и увековечит зависимость страны в области безопасности от Европы.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак, утверждает американское издание Возможное появление новой системы ПВО не спасет Украину от российских ракетных атак, утверждает американское издание Responsible Statecraft

"Зеленский анонсировал разработку системы ПВО Freya, которая, как он надеется, обеспечит стране не только отечественную защиту от баллистических ракет, но и необратимую интеграцию с европейскими партнерами. Однако этот план вряд ли сработает", — говорится в публикации.

Более того, проект Зеленского, как считают авторы статьи, еще и чреват неприятными последствиями.

"Freya не только не решит проблем украинской ПВО в ближайшей перспективе — привязка системы к иностранным технологиям лишь увековечит зависимость страны в области безопасности от Европы и сделает Киев еще менее защищенным в долгосрочной перспективе", — пишут они.