"Подверглись ударам". В Британии поразились новым атакам ВС России на Киев

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска усиливают удары ракетами и дронами по территории Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

По словам аналитика, удары по Киеву приближаются к центру города.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска наносят мощные удары ракетами и дронами по объектам ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире Российские войска наносят мощные удары ракетами и дронами по объектам ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала

"Русские продолжают наносить массированные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины .<…> Одесса и близлежащие порты снова подверглись бомбардировкам и ракетным ударам. Причем в течение прошлой ночи значительно увеличилось число ударов беспилотниками. <…> Также русские атакуют военно-промышленные объекты в Киеве. И их удары, похоже, приближаются к центру города, где, вероятно, расположены по крайней мере некоторые центры принятия решений", — отметил он.

В то же время Меркурис подчеркнул, что российские атаки далеко не хаотичны, а носят системный характер.

"Я не могу себе представить, что это что-то иное, чем часть общего плана, разработанного Генеральным штабом для достижения победы над Украиной", — добавил аналитик.

В течение прошлой недели бойцы наносили массированные удары по портам противника, а также целям в других частях страны.

Накануне они продолжили эти удары и поразили судно и два сухогруза в Николаеве, связанные с поставками для украинской армии.