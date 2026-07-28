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"Подверглись ударам". В Британии поразились новым атакам ВС России на Киев - РИА Новости, 28.07.2026
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06:01 28.07.2026 (обновлено: 09:54 28.07.2026)
"Подверглись ударам". В Британии поразились новым атакам ВС России на Киев

Аналитик Меркурис: ВС России усиливают удары ракетами и дронами

© REUTERS / Thomas PeterДым над Киевом, Украина
Дым над Киевом, Украина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Дым над Киевом, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска усиливают удары ракетами и дронами по территории Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
  • По словам аналитика, удары по Киеву приближаются к центру города.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Российские войска наносят мощные удары ракетами и дронами по объектам ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Русские продолжают наносить массированные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины.<…> Одесса и близлежащие порты снова подверглись бомбардировкам и ракетным ударам. Причем в течение прошлой ночи значительно увеличилось число ударов беспилотниками. <…> Также русские атакуют военно-промышленные объекты в Киеве. И их удары, похоже, приближаются к центру города, где, вероятно, расположены по крайней мере некоторые центры принятия решений", — отметил он.
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В то же время Меркурис подчеркнул, что российские атаки далеко не хаотичны, а носят системный характер.
"Я не могу себе представить, что это что-то иное, чем часть общего плана, разработанного Генеральным штабом для достижения победы над Украиной", — добавил аналитик.
В течение прошлой недели бойцы наносили массированные удары по портам противника, а также целям в других частях страны.
Накануне они продолжили эти удары и поразили судно и два сухогруза в Николаеве, связанные с поставками для украинской армии.
В отличие от противника, Вооруженные силы России бьют исключительно по объектам, работающим на ВСУ, и предприятиям ВПК. При атаках они используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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