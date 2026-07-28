Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжит пресекать морские перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, заявили РИА Новости в МИД.
- Ответственность за последствия будет нести режим Зеленского.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия продолжит пресекать морские перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, заявили РИА Новости в МИД.
"Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев", — подчеркнули в ведомстве.
Российские военные практически ежедневно наносят удары по инфраструктуре украинских портов. Накануне они поразили три судна с военным грузом в Николаеве, резервуары с ГСМ в Черноморске, а также объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в Одессе.
В отличие от ВСУ, армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. При атаках бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18