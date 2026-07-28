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В МИД выступили с предупреждением из-за морских перевозок для ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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05:16 28.07.2026 (обновлено: 08:40 28.07.2026)
В МИД выступили с предупреждением из-за морских перевозок для ВСУ

МИД: Россия продолжит пресекать морские перевозки оружия в интересах ВСУ

© Фото : соцсетиДым в порту Одессы
Дым в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : соцсети
Дым в порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжит пресекать морские перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, заявили РИА Новости в МИД.
  • Ответственность за последствия будет нести режим Зеленского.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Россия продолжит пресекать морские перевозки вооружений и боеприпасов для ВСУ, заявили РИА Новости в МИД.
"Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев", — подчеркнули в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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27 июля, 08:00
Российские военные практически ежедневно наносят удары по инфраструктуре украинских портов. Накануне они поразили три судна с военным грузом в Николаеве, резервуары с ГСМ в Черноморске, а также объекты разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов в Одессе.
В отличие от ВСУ, армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. При атаках бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Николаев (Украина)
 
 
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