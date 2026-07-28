"Вся ответственность за последствия ложится на режим Зеленского и его западных хозяев", — подчеркнули в ведомстве.

В отличие от ВСУ, армия бьет исключительно по объектам ВПК противника. При атаках бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.