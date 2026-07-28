Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что США и европейские страны — члены НАТО фактически находятся в состоянии войны с Россией.
- Час Фриман подчеркнул, что Запад, проявляя агрессию в отношении России, рискует развязать третью мировую войну.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США и европейские страны — члены НАТО фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"У США нет оружия, которое можно было бы незаметно передать Украине, <…> и Америка не может заставить европейцев сделать это за нее, чтобы она могла заявлять, будто непричастна. Ведь когда США продают кому-то оружие, то накладывают ограничения: нельзя его передавать дальше без их разрешения. Так что, по сути, мы находимся в состоянии войны с русскими. <…> И они знают, что европейские члены НАТО активно воюют с ними", — отметил он.
В то же время Фриман подчеркнул, что Запад, проявляя агрессию в отношении России, рискует развязать третью мировую войну.
"Думаю, мы действительно играем с расширением войны в Европе, а это может стать очень-очень разрушительным и опасным еще до того, как повсюду зазвучат разговоры о ядерном оружии в самых разных контекстах", — добавил аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Россия нашла для США новые идеи для мира на Украине
27 июля, 08:00