Краткий пересказ от РИА ИИ Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что США и европейские страны — члены НАТО фактически находятся в состоянии войны с Россией.

Час Фриман подчеркнул, что Запад, проявляя агрессию в отношении России, рискует развязать третью мировую войну.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США и европейские страны — члены НАТО фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире США и европейские страны — члены НАТО фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала

"У США нет оружия, которое можно было бы незаметно передать Украине , <…> и Америка не может заставить европейцев сделать это за нее, чтобы она могла заявлять, будто непричастна. Ведь когда США продают кому-то оружие, то накладывают ограничения: нельзя его передавать дальше без их разрешения. Так что, по сути, мы находимся в состоянии войны с русскими. <…> И они знают, что европейские члены НАТО активно воюют с ними", — отметил он.

В то же время Фриман подчеркнул, что Запад, проявляя агрессию в отношении России, рискует развязать третью мировую войну.

"Думаю, мы действительно играем с расширением войны в Европе, а это может стать очень-очень разрушительным и опасным еще до того, как повсюду зазвучат разговоры о ядерном оружии в самых разных контекстах", — добавил аналитик.