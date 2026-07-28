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"Очень-очень разрушительно". На Западе ужаснулись происходящему в зоне СВО - РИА Новости, 28.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
04:20 28.07.2026 (обновлено: 11:08 28.07.2026)
"Очень-очень разрушительно". На Западе ужаснулись происходящему в зоне СВО

Аналитик Фриман: США и ЕС по факту находятся в состоянии войны с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский дипломат в отставке Час Фриман заявил, что США и европейские страны — члены НАТО фактически находятся в состоянии войны с Россией.
  • Час Фриман подчеркнул, что Запад, проявляя агрессию в отношении России, рискует развязать третью мировую войну.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. США и европейские страны — члены НАТО фактически находятся в состоянии войны с Россией, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
США нет оружия, которое можно было бы незаметно передать Украине, <…> и Америка не может заставить европейцев сделать это за нее, чтобы она могла заявлять, будто непричастна. Ведь когда США продают кому-то оружие, то накладывают ограничения: нельзя его передавать дальше без их разрешения. Так что, по сути, мы находимся в состоянии войны с русскими. <…> И они знают, что европейские члены НАТО активно воюют с ними", — отметил он.
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В то же время Фриман подчеркнул, что Запад, проявляя агрессию в отношении России, рискует развязать третью мировую войну.
"Думаю, мы действительно играем с расширением войны в Европе, а это может стать очень-очень разрушительным и опасным еще до того, как повсюду зазвучат разговоры о ядерном оружии в самых разных контекстах", — добавил аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
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