В США заявили о катастрофическом риске в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что украинский конфликт может перерасти в большую войну.

По мнению Кента, США было по силам убедить киевский режим перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинский конфликт может перерасти в большую войну, заявил бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент в эфире Украинский конфликт может перерасти в большую войну, заявил бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент в эфире YouTube-канала

"Я думаю, США могли приблизить окончание конфликта, если бы просто прекратили финансирование Украины и оказали давление на наших союзников по НАТО, чтобы они тоже перестали ее поддерживать. Но мы не проявили смелости и решительности в этом вопросе. И теперь ситуация постепенно приближается к крупному конфликту", — отметил он.

По словам Кента, Соединенным Штатам было по силам убедить киевский режим перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с Россией.

"Нам следовало бы <…> усадить украинцев за стол переговоров, но я не думаю, что мы придерживались этой линии достаточно долго", — подчеркнул эксперт.

По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области. Вместе с тем ВС России продолжили нанесение ударов по морской инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. В порту Николаева БПЛА поразили два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения.