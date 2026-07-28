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В США заявили о катастрофическом риске в зоне СВО - РИА Новости, 28.07.2026
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03:10 28.07.2026 (обновлено: 08:57 28.07.2026)
В США заявили о катастрофическом риске в зоне СВО

Аналитик Кент: конфликт на Украине может перерасти в большую войну

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что украинский конфликт может перерасти в большую войну.
  • По мнению Кента, США было по силам убедить киевский режим перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украинский конфликт может перерасти в большую войну, заявил бывший глава Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, США могли приблизить окончание конфликта, если бы просто прекратили финансирование Украины и оказали давление на наших союзников по НАТО, чтобы они тоже перестали ее поддерживать. Но мы не проявили смелости и решительности в этом вопросе. И теперь ситуация постепенно приближается к крупному конфликту", — отметил он.
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По словам Кента, Соединенным Штатам было по силам убедить киевский режим перейти к дипломатическим методам урегулирования конфликта с Россией.
"Нам следовало бы <…> усадить украинцев за стол переговоров, но я не думаю, что мы придерживались этой линии достаточно долго", — подчеркнул эксперт.
По данным Минобороны, российские войска за прошедшие сутки установили контроль над населенными пунктами Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области. Вместе с тем ВС России продолжили нанесение ударов по морской инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. В порту Николаева БПЛА поразили два сухогруза в момент разгрузки военного снаряжения.
Войска противника потеряли 1435 военнослужащих.
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