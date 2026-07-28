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Пленный ВСУ рассказал, как его сестра угрожала расправой над бабушкой - РИА Новости, 28.07.2026
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02:14 28.07.2026 (обновлено: 12:49 28.07.2026)
Пленный ВСУ рассказал, как его сестра угрожала расправой над бабушкой

Украинка угрожала пленному брату убийством бабушки ради данных о ВС России

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что его сестра угрожала расправой над бабушкой, чтобы заставить его передавать сведения о позициях российских войск.
  • Оператор беспилотных систем группировки «Центр» Александр Пляшник сообщил, что родственники военнослужащих, оставшиеся на подконтрольной Киеву территории, могут подвергаться давлению с целью склонить военнослужащих к передаче информации о российских подразделениях.
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал российским военным, что его родная сестра вынуждала его передавать сведения о позициях российских войск, угрожая расправой над их бабушкой.
Как сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки "Центр" Александр Пляшник, родственники, оставшиеся на подконтрольной Киеву территории, могут подвергаться давлению с целью склонить военнослужащих к передаче информации о российских подразделениях.
"Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: "Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью". Сестра так говорила родному брату", - рассказал Пляшник.
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