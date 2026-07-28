Пленный ВСУ рассказал, как его сестра угрожала расправой над бабушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что его сестра угрожала расправой над бабушкой, чтобы заставить его передавать сведения о позициях российских войск.
- Оператор беспилотных систем группировки «Центр» Александр Пляшник сообщил, что родственники военнослужащих, оставшиеся на подконтрольной Киеву территории, могут подвергаться давлению с целью склонить военнослужащих к передаче информации о российских подразделениях.
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал российским военным, что его родная сестра вынуждала его передавать сведения о позициях российских войск, угрожая расправой над их бабушкой.
Как сообщил РИА Новости оператор беспилотных систем группировки "Центр" Александр Пляшник, родственники, оставшиеся на подконтрольной Киеву территории, могут подвергаться давлению с целью склонить военнослужащих к передаче информации о российских подразделениях.
"Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: "Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью". Сестра так говорила родному брату", - рассказал Пляшник.
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