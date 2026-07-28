Пленный ВСУ рассказал, как его сестра угрожала расправой над бабушкой

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал российским военным, что его родная сестра вынуждала его передавать сведения о позициях российских войск, угрожая расправой над их бабушкой.

"Пленный говорит, что у него на той стороне осталась родная сестра, бабушка. Вот сестра на него вышла, говорит: "Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью". Сестра так говорила родному брату", - рассказал Пляшник.