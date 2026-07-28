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"Разведка ошиблась". В США раскрыли хитрую уловку Зеленского - РИА Новости, 28.07.2026
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01:19 28.07.2026 (обновлено: 13:17 28.07.2026)
"Разведка ошиблась". В США раскрыли хитрую уловку Зеленского

Аналитик Риттер: Зеленский выставляет ошибку своей разведки как одолжение Трампу

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер, военный аналитик и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, заявил, что удар ВСУ по иранскому судну был ошибочным.
  • По мнению Риттера, Зеленский пытается представить удар по иранскому судну как услугу, оказанную Киевом Вашингтону.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну в виде услуги, которую Киев якобы оказал Вашингтону, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Думаю, что украинская разведка на самом деле ошиблась, но потом стало очевидно, что это был иранский корабль. <…> Поскольку <…> у США закончились боеприпасы, и растет осознание того, что <…> они буквально ничего не могут сделать с Ираном, <…> Зеленский нажимает на эту кнопку перед встречей с Трампом и говорит, что Иран — это общая проблема, и мы сделали тебе одолжение, Америка, мы ударили по иранскому кораблю. Не думаю, что он знал, что бьет по иранскому судну, но теперь ставит это себе в заслугу", — отметил он.
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По словам Риттера, такого рода действия главы киевского режима показывают, что он находится в крайне сложном положении.
"Зеленский в отчаянии и отчаянно пытается выставить все в выгодном для себя свете", — подчеркнул эксперт.
Как сообщил в субботу МИД ИРИ, 25 июля Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки на борту произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
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В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаИранСШАВооруженные силы УкраиныСкотт Риттер
 
 
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