Краткий пересказ от РИА ИИ Скотт Риттер, военный аналитик и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, заявил, что удар ВСУ по иранскому судну был ошибочным.

По мнению Риттера, Зеленский пытается представить удар по иранскому судну как услугу, оказанную Киевом Вашингтону.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну в виде услуги, которую Киев якобы оказал Вашингтону, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире Владимир Зеленский пытается представить ошибочный удар ВСУ по иранскому судну в виде услуги, которую Киев якобы оказал Вашингтону, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала

"Думаю, что украинская разведка на самом деле ошиблась, но потом стало очевидно, что это был иранский корабль. <…> Поскольку <…> у США закончились боеприпасы, и растет осознание того, что <…> они буквально ничего не могут сделать с Ираном , <…> Зеленский нажимает на эту кнопку перед встречей с Трампом и говорит, что Иран — это общая проблема, и мы сделали тебе одолжение, Америка, мы ударили по иранскому кораблю. Не думаю, что он знал, что бьет по иранскому судну, но теперь ставит это себе в заслугу", — отметил он.

По словам Риттера, такого рода действия главы киевского режима показывают, что он находится в крайне сложном положении.

"Зеленский в отчаянии и отчаянно пытается выставить все в выгодном для себя свете", — подчеркнул эксперт.