В Киеве задержали журналиста Hromadske

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники ТЦК в Киеве задержали журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата.
- Журналиста отпустили из ТЦК и выдали повестку на прохождение военно-врачебной комиссии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Киеве задержали журналиста издания Hromadske Евгения Шульгата, который в том числе работал над материалами о коррупции со стороны правоохранительных органов в стране, и направили его на военно-врачебную комиссию (ВВК), сообщает само издание.
"В Киевском городском ТЦК подтвердили, что Евгения Шульгата доставили в один из районных центров... Шульгата отпустили из ТЦК и выдали повестку на прохождение ВВК", - сообщает издание.
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Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.