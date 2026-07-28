Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- В украинской столице действует воздушная тревога.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
"В Киеве прозвучали взрывы", - сообщает издание.
Через несколько минут телеканал сообщил о еще одном взрыве в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице действует воздушная тревога.
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22 июня 2022, 17:18