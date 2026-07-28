В Киеве вновь объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога.
- Первое объявление тревоги в Киеве было с 0:12 до 0:32 мск, второе — в 0:45 мск.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога в Киеве была объявлена в 0.45 мск.
Сирены воздушной тревоги уже звучали в украинской столице с 0.12 до 0.32 мск.
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