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Трамп отстаивает ужесточение правил голосования по почте в Верховном суде - РИА Новости, 28.07.2026
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16:58 28.07.2026
Трамп отстаивает ужесточение правил голосования по почте в Верховном суде

Администрация Трампа отстаивает указ о голосовании по почте в Верховном суде

© AP Photo / Joe MaioranaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Joe Maiorana
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с целью подтвердить законность указа об ужесточении правил голосования по почте.
  • Указ предписывает сформировать на основе федеральных реестров списки граждан США с правом голоса для получения бюллетеней по почте.
  • Более 20 штатов оспорили этот указ, считая, что он может оставить за бортом часть избирателей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны в попытке добиться подтверждения законности президентского указа, направленного на ужесточение правил голосования по почте в свете предстоящих в ноябре промежуточных выборов, свидетельствует заявление, с которым ознакомилось РИА Новости.
Указ предписывает министерству внутренней безопасности сформировать на основе федеральных реестров списки граждан США с право голоса, чтобы впоследствии только они получали бюллетени по почте. Больше 20 штатов оспорили этот указ в суде, заявляя, что это оставит за бортом часть избирателей. Суд штата Массачусетс постановил, что Трамп не имеет полномочий принимать такие меры.
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"Заявители просят приостановить действие решения окружного суда, запрещающего реализацию исполнительного указа… применительно к федеральным выборам 3 ноября 2026 года", - говорится в документе.
Заявление подано от имени Трампа и ряда федеральных ведомств США.
Ранее Трамп заявлял, что списки позволят не допустить к удаленному голосованию людей без американского гражданства.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден. При этом сам Трамп на специальных выборах в штате Флориде в марте проголосовал по почте.
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