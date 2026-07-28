Трамп отстаивает ужесточение правил голосования по почте в Верховном суде

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны в попытке добиться подтверждения законности президентского указа, направленного на ужесточение правил голосования по почте в свете предстоящих в ноябре промежуточных выборов, свидетельствует заявление, с которым ознакомилось РИА Новости.

Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден. При этом сам Трамп на специальных выборах в штате Флориде в марте проголосовал по почте.