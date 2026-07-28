Трамп отстаивает ужесточение правил голосования по почте в Верховном суде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны с целью подтвердить законность указа об ужесточении правил голосования по почте.
- Указ предписывает сформировать на основе федеральных реестров списки граждан США с правом голоса для получения бюллетеней по почте.
- Более 20 штатов оспорили этот указ, считая, что он может оставить за бортом часть избирателей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд страны в попытке добиться подтверждения законности президентского указа, направленного на ужесточение правил голосования по почте в свете предстоящих в ноябре промежуточных выборов, свидетельствует заявление, с которым ознакомилось РИА Новости.
Указ предписывает министерству внутренней безопасности сформировать на основе федеральных реестров списки граждан США с право голоса, чтобы впоследствии только они получали бюллетени по почте. Больше 20 штатов оспорили этот указ в суде, заявляя, что это оставит за бортом часть избирателей. Суд штата Массачусетс постановил, что Трамп не имеет полномочий принимать такие меры.
"Заявители просят приостановить действие решения окружного суда, запрещающего реализацию исполнительного указа… применительно к федеральным выборам 3 ноября 2026 года", - говорится в документе.
Заявление подано от имени Трампа и ряда федеральных ведомств США.
Ранее Трамп заявлял, что списки позволят не допустить к удаленному голосованию людей без американского гражданства.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил демократ Джо Байден. При этом сам Трамп на специальных выборах в штате Флориде в марте проголосовал по почте.