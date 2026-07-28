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В Брянской области при ударах ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 28.07.2026
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09:18 28.07.2026 (обновлено: 09:24 28.07.2026)
В Брянской области при ударах ВСУ пострадали три человека

В Брянской области при ударах ВСУ ранены три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека пострадали при ударах ВСУ по Брянской области.
  • Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.
БРЯНСК, 28 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при ударах ВСУ по Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"ВСУ продолжают атаки по мирным жителям. В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду - ранен мужчина", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора заверил, что всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.
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