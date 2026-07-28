В Брянской области при ударах ВСУ пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека пострадали при ударах ВСУ по Брянской области.
- Всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.
БРЯНСК, 28 июл - РИА Новости. Три человека пострадали при ударах ВСУ по Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"ВСУ продолжают атаки по мирным жителям. В Стародубском районе в результате атаки БПЛА на предприятие ранена женщина. В Климовском районе от удара дрона пострадал мужчина. В Унечском районе беспилотник ударил по автопоезду - ранен мужчина", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора заверил, что всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.