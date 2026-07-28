В Белгородской области из-за удара ВСУ погиб мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Новосадовый Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту погиб один мирный житель.
- Второй пострадавший с предварительным диагнозом «акубаротравма» доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате удара дрона ВСУ по коммерческому объекту в поселке Новосадовый Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"В результате очередного удара ВСУ один мирный житель погиб, другой получил ранение. В поселке Новосадовый Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. От полученных травм мужчина скончался на месте. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточнили, что второго пострадавшего с предварительным диагнозом "акубаротравма" для обследования доставили в городскую больницу №2 Белгорода. В результате детонации загорелись оборудование и автомобиль, пожарный расчет потушил очаги возгорания, подчеркнули в штабе.