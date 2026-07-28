В Горловке при ударе ВСУ ранены пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР пять мирных жителей ранены в результате удара БПЛА ВСУ.
- Удар пришелся на пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей Горловки в ДНР ранены в результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.