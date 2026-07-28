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В Горловке при ударе ВСУ ранены пять человек - РИА Новости, 28.07.2026
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11:15 28.07.2026 (обновлено: 11:18 28.07.2026)
В Горловке при ударе ВСУ ранены пять человек

В Горловке при ударе БПЛА ВСУ по автобусу ранены пять человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР пять мирных жителей ранены в результате удара БПЛА ВСУ.
  • Удар пришелся на пассажирский автобус в Никитовском районе Горловки.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Пять мирных жителей Горловки в ДНР ранены в результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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