Медали "За особые успехи в учении" получили 8,6 тыс выпускников Подмосковья

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Медали "За особые успехи в учении" получили 8,6 тысячи выпускников Подмосковья – это каждый пятый одиннадцатиклассник, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

"В этом году из школ Московской области выпускались почти 39 тысяч одиннадцатиклассников, 8,6 тысячи из них стали медалистами первой или второй степени – это каждый пятый выпускник", - сказала Болатаева, слова которой приводятся пресс-службой минобразования Подмосковья.

По ее словам, количество ребят, которые получают золотые и серебряные медали, растет ежегодно – за последние три года оно увеличилось более чем на 20%.