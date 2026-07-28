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Медали "За особые успехи в учении" получили 8,6 тыс выпускников Подмосковья - РИА Новости, 28.07.2026
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Новости Подмосковья
 
12:46 28.07.2026
Медали "За особые успехи в учении" получили 8,6 тыс выпускников Подмосковья

Медали "За особые успехи в учении" получил каждый пятый выпускник Подмосковья

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАттестат и медаль на церемонии вручения аттестатов в школе
Аттестат и медаль на церемонии вручения аттестатов в школе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Аттестат и медаль на церемонии вручения аттестатов в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Медали "За особые успехи в учении" получили 8,6 тысячи выпускников Подмосковья – это каждый пятый одиннадцатиклассник, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
"В этом году из школ Московской области выпускались почти 39 тысяч одиннадцатиклассников, 8,6 тысячи из них стали медалистами первой или второй степени – это каждый пятый выпускник", - сказала Болатаева, слова которой приводятся пресс-службой минобразования Подмосковья.
По ее словам, количество ребят, которые получают золотые и серебряные медали, растет ежегодно – за последние три года оно увеличилось более чем на 20%.
В министерстве напомнили, что для получения золотой медали выпускник должен иметь в аттестате итоговые оценки "отлично" по всем предметам, набрать не менее 70 баллов по русскому языку и любому другому предмету, сдаваемому на ЕГЭ, или получить хорошую оценку по базовой математике, если она сдавалась.
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