В Тюменской области подтопило более 300 домов

Краткий пересказ от РИА ИИ Паводковые воды подтопили свыше 300 домов и более 540 участков в Тюменской области.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 269 человек и 33 единицы техники.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 300 жилых и дачных домов, более 540 приусадебных и дачных участков подтоплено паводковыми водами на территории Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время в муниципальных образованиях подтоплены 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков", - говорится в сообщении.