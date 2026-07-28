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В Тюменской области подтопило более 300 домов - РИА Новости, 28.07.2026
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17:46 28.07.2026
В Тюменской области подтопило более 300 домов

В Тюменской области подтопило 308 домов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоследствия летнего паводка в Тюмени
Последствия летнего паводка в Тюмени - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Последствия летнего паводка в Тюмени
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паводковые воды подтопили свыше 300 домов и более 540 участков в Тюменской области.
  • К ликвидации чрезвычайной ситуации привлекли 269 человек и 33 единицы техники.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Свыше 300 жилых и дачных домов, более 540 приусадебных и дачных участков подтоплено паводковыми водами на территории Тюменской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время в муниципальных образованиях подтоплены 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков", - говорится в сообщении.
В зону подтопления также попали низководный мост и автомобильная дорога. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 269 человек и 33 единицы техники.
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ПроисшествияТюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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