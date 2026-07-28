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Замглавы МИД сообщил о планах увеличить турпоток из КНР до 5,5 млн человек - РИА Новости, 28.07.2026
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Развитие Арктики и Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Развитие Арктики и Дальнего Востока
 
15:44 28.07.2026

Замглавы МИД сообщил о планах увеличить турпоток из КНР до 5,5 млн человек

© РИА НовостиЗаместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия планирует увеличить объём турпотока из Китая до 5,5 млн человек к 2030 году, при этом на дальневосточные регионы придётся 1,8 млн туристов, рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в эксклюзивном интервью порталу "Развитие Арктики и Дальнего Востока".
По словам Руденко, введение безвизового режима между Россией и Китаем стало мощным стимулом для двусторонних туристических обменов: "По итогам 2025 года турпоток между нашими странами вырос на 17%, превысив 3 млн поездок. В I квартале текущего года темпы роста числа турпоездок составили 50% в годовом выражении".
Сейчас на китайское направление приходится три четверти всего иностранного потока в регионы Дальнего Востока, отметил замглавы МИД, добавив, что туристические обмены между ДФО и Китаем имеют солидные перспективы развития.
"Одним из ключевых драйверов укрепления положительной динамики взаимодействия выступает традиционная дружба между народами наших стран, высокий интерес жителей Дальнего Востока России и граждан КНР к культуре, истории, изучению природных достопримечательностей страны-соседа", – рассказал порталу Андрей Руденко.
На сегодняшний день одним из ключевых направлений деятельности МИД является облегчение взаимных поездок граждан, в том числе на азиатском векторе, подчеркнул замглавы министерства.
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