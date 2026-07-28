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В Японии сняли угрозу цунами - РИА Новости, 28.07.2026
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14:39 28.07.2026
В Японии сняли угрозу цунами

В Японии сняли угрозу цунами после землетрясения

© REUTERS / KYODOЭкраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю
Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / KYODO
Экраны с новостями о землетрясении на острове Кюсю
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, а менее чем через час — магнитудой 6,1.
  • Главное метеорологическое управление Японии объявило и затем отменило угрозу цунами после землетрясений.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии отменило угрозу цунами после землетрясения в префектуре Кумамото.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет.
После землетрясения по всему побережью на юго-западе Японии была объявлена угроза цунами. Через два часа она была снята.
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В миреЯпонияКумамото (префектура)
 
 
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