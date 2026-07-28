В Японии сняли угрозу цунами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, а менее чем через час — магнитудой 6,1.
- Главное метеорологическое управление Японии объявило и затем отменило угрозу цунами после землетрясений.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Главное метеорологическое управление Японии отменило угрозу цунами после землетрясения в префектуре Кумамото.
После землетрясения по всему побережью на юго-западе Японии была объявлена угроза цунами. Через два часа она была снята.