ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии пенсионеров" на выборы в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый Партией пенсионеров.
- Список был заверен на заседании ЦИК 11 июля после устранения выявленных недочетов и предоставления дополнительных документов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый Партией пенсионеров, решение принято на заседании ЦИК.
Члены Центризбиркома России приняли это решение единогласно.
ЦИК России 5 июля принял документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. В ходе заседания 7 июля Центризбирком сообщил партии о выявленных недочетах, уполномоченные представители Партии пенсионеров позднее предоставили дополнительные документы.
На заседании 11 июля Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список кандидатов от партии и список кандидатов по одномандатным округам.
На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу. Председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников отмечал, что партия ставит задачу в этом году стать парламентской.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.