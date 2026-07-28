ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии пенсионеров" на выборы в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый Партией пенсионеров.

Список был заверен на заседании ЦИК 11 июля после устранения выявленных недочетов и предоставления дополнительных документов.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый Партией пенсионеров, решение принято на заседании ЦИК.

Члены Центризбиркома России приняли это решение единогласно.

ЦИК России 5 июля принял документы Партии пенсионеров для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной думы. В ходе заседания 7 июля Центризбирком сообщил партии о выявленных недочетах, уполномоченные представители Партии пенсионеров позднее предоставили дополнительные документы.

На заседании 11 июля Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список кандидатов от партии и список кандидатов по одномандатным округам.

На съезде 26 июня партия утвердила свою предвыборную программу. Председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников отмечал, что партия ставит задачу в этом году стать парламентской.