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ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России" - РИА Новости, 28.07.2026
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11:34 28.07.2026 (обновлено: 11:35 28.07.2026)
ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России"

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПартия "Коммунисты России"
Партия Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Партия "Коммунисты России". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Коммунисты России» предоставила в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9 июля.
  • 15 июля Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Коммунисты России» и список кандидатов по одномандатным округам.
  • Съезд партии «Коммунисты России» 28 июня утвердил предвыборную программу под названием «Коммунисты за Победу и советскую власть!» и выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Коммунисты России", решение принято на заседании ЦИК.
Партия 9 июля предоставила в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. На заседании 11 июля ЦИК известил партию о выявленных недостатках, позднее уполномоченные представители "Коммунистов России" представили в ЦИК дополнительные документы для заверения списков, а 15 июля Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от партии и список кандидатов по одномандатным округам.
"Коммунисты России" на съезде 28 июня утвердили свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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