ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия «Коммунисты России» предоставила в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9 июля.
- 15 июля Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Коммунисты России» и список кандидатов по одномандатным округам.
- Съезд партии «Коммунисты России» 28 июня утвердил предвыборную программу под названием «Коммунисты за Победу и советскую власть!» и выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, выдвинутый партией "Коммунисты России", решение принято на заседании ЦИК.
Партия 9 июля предоставила в Центральную избирательную комиссию РФ документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. На заседании 11 июля ЦИК известил партию о выявленных недостатках, позднее уполномоченные представители "Коммунистов России" представили в ЦИК дополнительные документы для заверения списков, а 15 июля Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от партии и список кандидатов по одномандатным округам.
"Коммунисты России" на съезде 28 июня утвердили свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.