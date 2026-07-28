ЦИК зарегистрировал федеральный список "Коммунистов России"

"Коммунисты России" на съезде 28 июня утвердили свою предвыборную программу под названием "Коммунисты за Победу и советскую власть!". Кроме того, съезд выдвинул федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы из 63 территориальных групп, а также кандидатов по одномандатным округам.