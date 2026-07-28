Цена нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили снижение более чем на 3%.
- Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 83 долларов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение на более чем 3% во вторник днем, а стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 83 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.53 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,26% относительно предыдущего закрытия - до 83,07 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель впервые с 13 июля опустился ниже 83 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевеют на 3,12% - до 80,03 доллара за баррель.