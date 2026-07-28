В Чувашии объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чувашской Республике объявлена беспилотная опасность.
- Спасатели призвали жителей принять меры личной безопасности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Чувашской Республике, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"Внимание! В Чувашской Республике объявлена беспилотная опасность", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Спасатели призвали жителей принять меры личной безопасности.
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