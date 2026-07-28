В Ульяновской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области объявлен режим «Беспилотная опасность».
- Возможно отключение мобильного интернета.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ульяновской области, сообщили в главке МЧС России по региону.
"Объявлен режим "Беспилотная опасность" на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что возможно отключение мобильного интернета.
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