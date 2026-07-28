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В Ульяновской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 28.07.2026
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03:01 28.07.2026
В Ульяновской области объявили беспилотную опасность

В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновской области объявлен режим «Беспилотная опасность».
  • Возможно отключение мобильного интернета.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ульяновской области, сообщили в главке МЧС России по региону.
"Объявлен режим "Беспилотная опасность" на территории Ульяновской области", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что возможно отключение мобильного интернета.
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Специальная военная операция на УкраинеУльяновская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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