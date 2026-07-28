Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 28.07.2026 (обновлено: 23:26 28.07.2026)
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского

Newsmax: встреча Трампа и Зеленского была предметной

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча Трампа и Зеленского носила предметный характер и была нацелена на прекращение конфликта.
  • На встрече обсуждались пути завершения войны и возобновление обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели.
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским носила предметный характер и была нацелена на прекращение конфликта.
"Источник, знакомый с ходом встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сегодня, сообщил мне, что она была "очень предметной". Обсуждались темы: пути завершения войны, возобновление обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели, а также поездка (Стива. — Прим. ред.) Уиткоффа и (Джареда. — Прим. ред.) Кушнера в Киев для "создания нового импульса дипломатическим усилиям", — сообщила журналистка Newsmax в социальной сети X.
Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Телеканал NewsNation сообщил, что встреча длилась менее часа.
Встреча Зеленского с Трампом прошла без присутствия журналистов. После переговоров в Белом доме Зеленский, как ожидается, направится в Капитолий США для встречи с сенаторами.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Рубио, Хегсет и Бессент приняли участие во встрече Трампа с Зеленским
Вчера, 19:28
 
В миреСШАКиевВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала