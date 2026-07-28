СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча Трампа и Зеленского носила предметный характер и была нацелена на прекращение конфликта.
- На встрече обсуждались пути завершения войны и возобновление обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели.
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским носила предметный характер и была нацелена на прекращение конфликта.
"Источник, знакомый с ходом встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете сегодня, сообщил мне, что она была "очень предметной". Обсуждались темы: пути завершения войны, возобновление обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели, а также поездка (Стива. — Прим. ред.) Уиткоффа и (Джареда. — Прим. ред.) Кушнера в Киев для "создания нового импульса дипломатическим усилиям", — сообщила журналистка Newsmax в социальной сети X.
Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Телеканал NewsNation сообщил, что встреча длилась менее часа.
Встреча Зеленского с Трампом прошла без присутствия журналистов. После переговоров в Белом доме Зеленский, как ожидается, направится в Капитолий США для встречи с сенаторами.