СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского

Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне

Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне

© REUTERS / Elizabeth Frantz Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Встреча Трампа и Зеленского носила предметный характер и была нацелена на прекращение конфликта.

На встрече обсуждались пути завершения войны и возобновление обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели.

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским носила предметный характер и была нацелена на прекращение конфликта.

"Источник, знакомый с ходом встречи Трампа Зеленского в Овальном кабинете сегодня, сообщил мне, что она была "очень предметной". Обсуждались темы: пути завершения войны, возобновление обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели, а также поездка (Стива. — Прим. ред.) Уиткоффа и (Джареда. — Прим. ред.) Кушнера в Киев для "создания нового импульса дипломатическим усилиям", — сообщила журналистка Newsmax в социальной сети X.

Ранее Зеленский встретился с Трампом в Белом доме. Телеканал NewsNation сообщил, что встреча длилась менее часа.