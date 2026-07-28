Зеленский покинул Белый дом после часовой встречи с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
- Переговоры продолжались почти час.
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая продолжалась почти час, сообщила журналистка телеканала NewsNation Либби Дин.
"Зеленский покинул Белый дом после встречи с президентом Дональдом Трампом, продолжавшейся почти час", – написала она в Х.
В Белом доме пока что не комментировали прошедшие переговоры.