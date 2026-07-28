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Трамп признался, что его удивляла тяга Грэма* к войнам - РИА Новости, 28.07.2026
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17:15 28.07.2026
Трамп признался, что его удивляла тяга Грэма* к войнам

Трамп заявил, что его удивляла тяга сенатора Линдси Грэма к ведению войн

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп признался, что его удивляла тяга покойного сенатора-республиканца США Линдси Грэма* к войнам.
  • Трамп отметил, что покойный сенатор не был сторонником завершения украинского конфликта.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался во вторник, что его удивляла тяга покойного сенатора-республиканца США Линдси Грэма* к войнам.
«

"Я говорил (Грэму* - ред.): ты такой милый человек, как ты можешь так любить войну?" - сказал президент телеканалу Fox News.

Он также отметил, что покойный сенатор, известный своими русофобскими взглядами, не был сторонником завершения украинского конфликта.
Трамп во вторник посетит церемонию прощания с Грэмом*.
Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Сенатор Грэм* любил войны, признал Трамп
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