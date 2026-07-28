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"Адский денек". Планы Трампа на сегодняшний день поразили журналиста - РИА Новости, 28.07.2026
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16:58 28.07.2026
"Адский денек". Планы Трампа на сегодняшний день поразили журналиста

Боуз: Трампу предстоит трудный день, в том числе из-за встречи с Зеленским

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • График Дональда Трампа на 28 июля выглядит удручающим, в том числе из-за предстоящей встречи с Владимиром Зеленским, считает Чей Боуз.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. График американского лидера Дональда Трампа на 28 июля выглядит удручающим, в том числе из-за предстоящей встречи с Владимиром Зеленским, считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Взгляните на насыщенный график Трампа на сегодня. Две встречи подряд с Владимиром Зеленским и (премьер-министром Израиля — Прим. ред.) Биньямином Нетаньяху прямо перед похоронами (сенатора-республиканца США — Прим. ред.) Линдси Грэма*. Адский денек", — написал он в соцсети X.
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Во вторник Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи Трампа с Нетаньяху, а также с Зеленским. На встрече с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметил представитель Белого дома.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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В миреРоссияИзраильСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийБиньямин Нетаньяху
 
 
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