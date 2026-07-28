"Адский денек". Планы Трампа на сегодняшний день поразили журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- График Дональда Трампа на 28 июля выглядит удручающим, в том числе из-за предстоящей встречи с Владимиром Зеленским, считает Чей Боуз.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. График американского лидера Дональда Трампа на 28 июля выглядит удручающим, в том числе из-за предстоящей встречи с Владимиром Зеленским, считает ирландский журналист Чей Боуз.
"Взгляните на насыщенный график Трампа на сегодня. Две встречи подряд с Владимиром Зеленским и (премьер-министром Израиля — Прим. ред.) Биньямином Нетаньяху прямо перед похоронами (сенатора-республиканца США — Прим. ред.) Линдси Грэма*. Адский денек", — написал он в соцсети X.
Во вторник Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи Трампа с Нетаньяху, а также с Зеленским. На встрече с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметил представитель Белого дома.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.