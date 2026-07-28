"Адский денек". Планы Трампа на сегодняшний день поразили журналиста

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. График американского лидера Дональда Трампа на 28 июля выглядит удручающим, в том числе из-за предстоящей встречи с Владимиром Зеленским, считает ирландский журналист Чей Боуз.

Во вторник Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи Трампа с Нетаньяху, а также с Зеленским. На встрече с последним будет обсуждаться мирное урегулирование между Россией и Украиной, отметил представитель Белого дома.