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Трамп выразил нежелание атаковать гражданскую инфрастуктуру Ирана - РИА Новости, 28.07.2026
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16:38 28.07.2026
Трамп выразил нежелание атаковать гражданскую инфрастуктуру Ирана

Трамп заявил, что предпочел бы избежать атак по гражданской инфрастуктуре Ирана

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.
  • Он считает, что разрушение электростанций и мостов может нанести вред обычным людям, а на восстановление таких объектов уйдут годы.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать нанесения ударов по гражданской инфрастуктуре Ирана.
Трамп ранее отказался отвечать на вопрос, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением.
"Если я могу избежать этого (нанесения ударов по гражданской инфраструктуре - ред.), я бы хотел этого избежать. И кому я этим причиняю вред? Я причиняю вред (обычным - ред.) людям", - сказал Трамп в эфире телеканал Fox News.
Американский лидер, сославшись на свой опыт работы в строительстве, добавил, что наиболее сложными и требующими наибольшего времени для строительства являются электростанции и мосты. По его словам, разрушить такие объекты можно всего за час, тогда как на их восстановление уходят годы.
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