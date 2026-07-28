Трамп выразил нежелание атаковать гражданскую инфрастуктуру Ирана

"Если я могу избежать этого (нанесения ударов по гражданской инфраструктуре - ред.), я бы хотел этого избежать. И кому я этим причиняю вред? Я причиняю вред (обычным - ред.) людям", - сказал Трамп в эфире телеканал Fox News.

Американский лидер, сославшись на свой опыт работы в строительстве, добавил, что наиболее сложными и требующими наибольшего времени для строительства являются электростанции и мосты. По его словам, разрушить такие объекты можно всего за час, тогда как на их восстановление уходят годы.