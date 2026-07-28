Трамп выразил нежелание атаковать гражданскую инфрастуктуру Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана.
- Он считает, что разрушение электростанций и мостов может нанести вред обычным людям, а на восстановление таких объектов уйдут годы.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы избежать нанесения ударов по гражданской инфрастуктуре Ирана.
Трамп ранее отказался отвечать на вопрос, считает ли он удары по иранским электростанциям и мостам военным преступлением.
"Если я могу избежать этого (нанесения ударов по гражданской инфраструктуре - ред.), я бы хотел этого избежать. И кому я этим причиняю вред? Я причиняю вред (обычным - ред.) людям", - сказал Трамп в эфире телеканал Fox News.
Американский лидер, сославшись на свой опыт работы в строительстве, добавил, что наиболее сложными и требующими наибольшего времени для строительства являются электростанции и мосты. По его словам, разрушить такие объекты можно всего за час, тогда как на их восстановление уходят годы.