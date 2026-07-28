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США пропускают через Ормузский пролив только одобренные суда, заявил Трамп - РИА Новости, 28.07.2026
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16:06 28.07.2026 (обновлено: 16:20 28.07.2026)
США пропускают через Ормузский пролив только одобренные суда, заявил Трамп

Трамп: США пропускают через Ормузский пролив только одобренные ими суда

© REUTERS / SAUL LOEBПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США пропускают через Ормузский пролив только одобренные ими суда.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты пропускают через Ормузский пролив только одобренные ими суда, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Проходят только те корабли, которые мы хотим чтобы прошли. Это единственные корабли, которые проходят. У нас такая мощная блокада, что никто не может прорваться через нее", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
Он также добавил, что за прошлую неделю "три или четыре" судна пытались пройти через американскую блокаду.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
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