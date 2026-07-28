США пропускают через Ормузский пролив только одобренные суда, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты пропускают через Ормузский пролив только одобренные ими суда, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он также добавил, что за прошлую неделю "три или четыре" судна пытались пройти через американскую блокаду.