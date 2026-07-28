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Сенатор Грэм* любил войны, признал Трамп - РИА Новости, 28.07.2026
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16:02 28.07.2026
Сенатор Грэм* любил войны, признал Трамп

Трамп: Линдси Грэм любил войны, если быть честным

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский президент Дональд Трамп посетит церемонию прощания с сенатором-республиканцем США Линдси Грэмом*.
  • Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Линдси Грэм* любил войны.
НЬЮ-ЙОРК, 28 июл – РИА Новости. Покойный сенатор-республиканец США Линдси Грэм* любил войны, напомнил американский президент Дональд Трамп.
Трамп во вторник посетит церемонию прощания с Грэмом*.
"Линдси* любил войну, если быть честным", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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