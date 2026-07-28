Сенатор Грэм* любил войны, признал Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский президент Дональд Трамп посетит церемонию прощания с сенатором-республиканцем США Линдси Грэмом*.
- Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Линдси Грэм* любил войны.
НЬЮ-ЙОРК, 28 июл – РИА Новости. Покойный сенатор-республиканец США Линдси Грэм* любил войны, напомнил американский президент Дональд Трамп.
Трамп во вторник посетит церемонию прощания с Грэмом*.
"Линдси* любил войну, если быть честным", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.