Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, то американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг (Пикакс).
- Он пообещал в скором времени нанести удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о переброске туда иранских ядерных центрифуг.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги.
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"Я точно знаю, что происходит под Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку", - сказал он в эфире телеканала Fox News.