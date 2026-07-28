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Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Пикакс - РИА Новости, 28.07.2026
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15:45 28.07.2026 (обновлено: 15:54 28.07.2026)
Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Пикакс

трамп: если не будет сделки, США уничтожат ядерный объект ИРИ внутри горы Пикакс

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, то американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг (Пикакс).
  • Он пообещал в скором времени нанести удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о переброске туда иранских ядерных центрифуг.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, американские военные уничтожат иранский объект внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги.
Трамп 21 июля пообещал в скором времени нанести мощный удар по району горы Пикакс в Иране, реагируя на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.
«

"Я точно знаю, что происходит под Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

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