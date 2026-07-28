США контролируют Ормузский пролив, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов.
- Трамп заявил, что морская блокада в отношении Ирана остается в силе и через пролив проходят только те корабли, которые разрешены США.
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов, а морская блокада в отношении Ирана остается в силе.
"Морская блокада продолжается прямо сейчас, и там проходят только те корабли, которые мы хотим. Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив", - сказал Трамп в интервью Fox News.