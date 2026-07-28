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США контролируют Ормузский пролив, заявил Трамп - РИА Новости, 28.07.2026
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15:45 28.07.2026 (обновлено: 15:55 28.07.2026)
США контролируют Ормузский пролив, заявил Трамп

Трамп: Ормуз находится под контролем США

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов.
  • Трамп заявил, что морская блокада в отношении Ирана остается в силе и через пролив проходят только те корабли, которые разрешены США.
ВАШИНГТОН, 28 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Ормузский пролив находится под контролем Соединенных Штатов, а морская блокада в отношении Ирана остается в силе.
"Морская блокада продолжается прямо сейчас, и там проходят только те корабли, которые мы хотим. Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди в Белом доме. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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14 июля, 19:43
 
В миреСШАОрмузский проливИран
 
 
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