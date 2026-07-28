Трамп оптимистичен по поводу сделки по украинскому конфликту, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично относительно возможности урегулирования украинского конфликта.
- Американский лидер и его команда намерены сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно возможности урегулирования украинского конфликта и заключения мирного соглашения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"Трамп оптимистичен насчет того, что мирная сделка может быть достигнута", - говорится в публикации со ссылкой на неназванное официальное лицо из Белого дома.
Собеседник издания отметил, что американский лидер и его команда настроены на то, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.