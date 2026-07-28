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Трамп оптимистичен по поводу сделки по украинскому конфликту, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
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11:21 28.07.2026
Трамп оптимистичен по поводу сделки по украинскому конфликту, пишут СМИ

WSJ: Трамп оптимистичен по поводу возможной сделки по украинскому конфликту

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично относительно возможности урегулирования украинского конфликта.
  • Американский лидер и его команда намерены сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно возможности урегулирования украинского конфликта и заключения мирного соглашения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
"Трамп оптимистичен насчет того, что мирная сделка может быть достигнута", - говорится в публикации со ссылкой на неназванное официальное лицо из Белого дома.
Собеседник издания отметил, что американский лидер и его команда настроены на то, чтобы сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.
Президент РФ Владимир Путин 28 июня заявлял, что Москва ожидает продолжения диалога с США по Украине после завершения горячей фазы на иранском треке. Россия, как добавил глава государства, готова продолжить переговоры и обсуждение всех деталей и тем, поднятых в Анкоридже в августе 2025 года.
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения специальной военной операции.
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