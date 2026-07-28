Трамп обсудит с Нетаньяху конфликт с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят конфликт с Ираном.
- На встрече будут подняты темы прогресса в реализации трехсторонней рамочной договоренности по Ливану и расширения Авраамовых соглашений.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху во вторник обсудит с ним конфликт с Ираном, расширение соглашений Авраама и договоренности по Ливану, сообщили РИА Новости в Белом доме.