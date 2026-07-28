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Трамп обсудит с Нетаньяху конфликт с Ираном - РИА Новости, 28.07.2026
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00:25 28.07.2026
Трамп обсудит с Нетаньяху конфликт с Ираном

Трамп обсудит с Нетаньяху конфликт с Ираном и договоренности по Ливану

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят конфликт с Ираном.
  • На встрече будут подняты темы прогресса в реализации трехсторонней рамочной договоренности по Ливану и расширения Авраамовых соглашений.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху во вторник обсудит с ним конфликт с Ираном, расширение соглашений Авраама и договоренности по Ливану, сообщили РИА Новости в Белом доме.
"С премьер-министром Нетаньяху президент Трамп обсудит конфликт с Ираном, прогресс в реализации трехсторонней рамочной договоренности по Ливану и расширение Авраамовых соглашений", - сказал агентству чиновник Белого дома.
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В миреИранЛиванСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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