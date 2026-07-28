Трамп обсудит с Нетаньяху конфликт с Ираном

ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху во вторник обсудит с ним конфликт с Ираном, расширение соглашений Авраама и договоренности по Ливану, сообщили РИА Новости в Белом доме.