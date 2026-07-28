В Белом доме подтвердили, что у Трампа запланирована встреча с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
- Президент США Дональд Трамп также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречи пройдут во вторник.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а также с Владимиром Зеленским во вторник.
"Завтра (вторник по мск - ред.) президент Трамп примет в Белом доме президента Украины Зеленского и премьер-министра Израиля Нетаньяху", – сказал чиновник Белого дома РИА Новости.