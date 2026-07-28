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В Белом доме подтвердили, что у Трампа запланирована встреча с Зеленским - РИА Новости, 28.07.2026
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00:18 28.07.2026 (обновлено: 00:23 28.07.2026)
В Белом доме подтвердили, что у Трампа запланирована встреча с Зеленским

В Белом доме подтвердили, что Трамп планирует встриться с Зеленским и Нетаньяху

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
  • Президент США Дональд Трамп также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, встречи пройдут во вторник.
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Белый дом подтвердил РИА Новости предстоящие встречи президента США Дональда Трампа с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, а также с Владимиром Зеленским во вторник.
"Завтра (вторник по мск - ред.) президент Трамп примет в Белом доме президента Украины Зеленского и премьер-министра Израиля Нетаньяху", – сказал чиновник Белого дома РИА Новости.
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В миреСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийБиньямин Нетаньяху
 
 
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