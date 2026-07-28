Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.