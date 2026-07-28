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Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 28.07.2026
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16:15 28.07.2026 (обновлено: 16:33 28.07.2026)
Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал TikTok на четыре миллиона рублей за неисполнение предписания РКН

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей.
  • Штраф выписан за неисполнение предписания Роскомнадзора.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Таганский районный суд города Москвы 28 июля 2026 года признал Tik Tok Pre. Ltd виновными в совершении административного правонарушения по статье 19.7.10-4. КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Протокол был составлен за неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.
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