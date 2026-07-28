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Тест на наркотики у турецкого певца Ялчынташа оказался положительным - РИА Новости, 28.07.2026
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17:38 28.07.2026 (обновлено: 17:46 28.07.2026)
Тест на наркотики у турецкого певца Ялчынташа оказался положительным

TGRT: тест на наркотики турецкого певца Ялчынташа дал положительный результат

© Фото : соцсети певцаТурецкий певец Ильяс Ялчынташ
Турецкий певец Ильяс Ялчынташ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : соцсети певца
Турецкий певец Ильяс Ялчынташ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа результаты теста на наркотики оказались положительными.
  • В Турции с октября 2025 года проводятся регулярные антинаркотические рейды, в ходе которых были задержаны более 250 человек, включая знаменитостей и бизнесменов.
  • В середине июля в рамках очередного рейда задержаны 25 человек, у десяти из них, включая модель Айшенур Балджы, тесты на наркотики оказались положительными.
СТАМБУЛ, 28 июл – РИА Новости. Результаты теста на наркотики известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа оказались положительными, передает телеканал TGRT.
Полиция Турции с октября 2025 года начала проведение регулярных антинаркотических рейдов, в рамках которых были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщал, что результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку. На тот момент в рамках расследования в общей сложности были задержаны более 250 человек.
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В середине июля в рамках очередного антинаркотического рейда жандармы задержали в Стамбуле 25 знаменитостей и бизнесменов. Задержанные сдали образцы волос и крови для теста на наркотики, Ялчынташа арестовали в рамках расследования дела о сбыте наркотиков.
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"В образцах крови, мочи и волос Ялчынташа обнаружены следы тетрагидроканнабинола", - передает канал.
Положительные тесты выявили у еще десяти задержанных в ходе рейда, в том числе модели Айшенур Балджы.
Тест на наркотики у еще одной задержанной популярной певицы Сылы Генчоглу оказался отрицательным. Сорокашестилетняя артистка, выпустившая девять альбомов, регулярно гастролирует по Турции и европейским странам, на платформе Spotify у нее более четырех миллионов слушателей ежемесячно.
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