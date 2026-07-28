Тест на наркотики у турецкого певца Ялчынташа оказался положительным

Краткий пересказ от РИА ИИ У известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа результаты теста на наркотики оказались положительными.

В Турции с октября 2025 года проводятся регулярные антинаркотические рейды, в ходе которых были задержаны более 250 человек, включая знаменитостей и бизнесменов.

В середине июля в рамках очередного рейда задержаны 25 человек, у десяти из них, включая модель Айшенур Балджы, тесты на наркотики оказались положительными.

СТАМБУЛ, 28 июл – РИА Новости. Результаты теста на наркотики известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа оказались положительными, передает телеканал TGRT.

Полиция Турции с октября 2025 года начала проведение регулярных антинаркотических рейдов, в рамках которых были задержаны популярные актеры и инфлюенсеры. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщал, что результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку. На тот момент в рамках расследования в общей сложности были задержаны более 250 человек.

В середине июля в рамках очередного антинаркотического рейда жандармы задержали в Стамбуле 25 знаменитостей и бизнесменов. Задержанные сдали образцы волос и крови для теста на наркотики, Ялчынташа арестовали в рамках расследования дела о сбыте наркотиков.

« "В образцах крови, мочи и волос Ялчынташа обнаружены следы тетрагидроканнабинола", - передает канал.

Положительные тесты выявили у еще десяти задержанных в ходе рейда, в том числе модели Айшенур Балджы.