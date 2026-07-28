В Подмосковье обновят 492 объекта теплоснабжения к зиме

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Московской области к осенне-зимнему сезону модернизируют 492 объекта теплоснабжения, включая котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты. На программу направили 50 миллиардов рублей, сообщает В Московской области к осенне-зимнему сезону модернизируют 492 объекта теплоснабжения, включая котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты. На программу направили 50 миллиардов рублей, сообщает 360.ru

В Подмосковье продолжают подготовку системы теплоснабжения к зиме. О ходе работ губернатору Андрею Воробьеву доложил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Всего в области обновляют 492 объекта. В рамках госпрограммы предусмотрены работы на 243 объектах, на 222 из них они уже идут. Программа включает модернизацию 53 котельных, 42 блочно-модульных котельных, 34 центральных тепловых пунктов, резервного топливного хозяйства и 92 объектов теплосетей.

По словам Воропанова, до начала пробных топок осталось полтора месяца, уже полностью завершена модернизация 24 объектов. Он добавил, что рисков для прохождения отопительного сезона нет, хотя часть объектов требует дополнительного внимания. При необходимости временно привлекут мощности действующих котельных.

Программа предусматривает установку 187 котлов и обновление 133 километров теплосетей. Часть оборудования уже доставили, а из запланированных объемов смонтировали 86 километров труб.