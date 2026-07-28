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В России заработал ГОСТ на опознавательные знаки для такси - РИА Новости, 28.07.2026
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22:16 28.07.2026
В России заработал ГОСТ на опознавательные знаки для такси

РАИ Новости: в России утвердили ГОСТ на опознавательные знаки для легковых такси

© Fotolia / Roman SigaevТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Fotolia / Roman Sigaev
Такси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России с 1 июля начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий рекомендации к внешнему виду отличительных и опознавательных знаков на легковых такси.
  • Согласно документу, на крыше легкового такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой, видимый спереди и сзади автомобиля.
  • На дверях автомобиля справа и слева должен дублироваться госномер машины, а также наноситься композиция из контрастных квадратов в шахматном порядке на опознавательный фонарь и боковые поверхности кузова.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ, устанавливающий рекомендации к внешнему виду отличительных и опознавательных знаков на легковых такси, заработал в России с 1 июля, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Росстандарта.
Так, согласно документу, на крышу легкового такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой. Фонарь должен быть виден спереди и сзади автомобиля.
Госномер машины должен дублироваться на дверях автомобиля справа и слева. Надпись нужно наносить крупным черным шрифтом без засечек для удобства прочтения инвалидами по зрению.
На опознавательный фонарь, а также на боковые поверхности кузова должны наноситься одинаковые по виду, цвету, размеру и размещению отличительные знаки легкового такси, представляющие из себя композицию из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке - 4 наверху и 5 внизу. Минимальная длина грани квадрата составляет 23 миллиметра.
Такси - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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