В России заработал ГОСТ на опознавательные знаки для такси

Краткий пересказ от РИА ИИ В России с 1 июля начал действовать новый ГОСТ, устанавливающий рекомендации к внешнему виду отличительных и опознавательных знаков на легковых такси.

Согласно документу, на крыше легкового такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой, видимый спереди и сзади автомобиля.

На дверях автомобиля справа и слева должен дублироваться госномер машины, а также наноситься композиция из контрастных квадратов в шахматном порядке на опознавательный фонарь и боковые поверхности кузова.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ, устанавливающий рекомендации к внешнему виду отличительных и опознавательных знаков на легковых такси, заработал в России с 1 июля, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Росстандарта.

Так, согласно документу, на крышу легкового такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой. Фонарь должен быть виден спереди и сзади автомобиля.

Госномер машины должен дублироваться на дверях автомобиля справа и слева. Надпись нужно наносить крупным черным шрифтом без засечек для удобства прочтения инвалидами по зрению.