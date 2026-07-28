В Таиланде ввели временный запрет на продажу алкоголя

БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. В Таиланде объявлен общенациональный запрет на продажу алкогольной продукции во всех точках продажи, включая магазины, рестораны, бары и ночные клубы, на 48 часов в честь буддийских праздников Асалха пуджа (в Таиланде – Асанха буча) и начала буддийского поста, говорится в объявлении, размещенном на интернет-ресурсах главного управления национальной полиции королевства.

"Запрет вступает в силу в 00.01 часов (04.01 мск) 29 июля 2026 года и истекает в 00.00 часов 31 июля 2026 года. По приказу начальника главного управления национальной полиции органы полиции на местах будут тщательно контролировать соблюдение запрета", - говорится в объявлении, выпущенном пресс-службой главного управления.

Асалха пуджа (Асанха буча) – это день первой проповеди Будды Гаутамы (Шакьямуни) после просветления, в которой он изложил своим ученикам основы буддизма – Учение о четырех благородных истинах. Праздник отмечается по лунному календарю в странах, где население исповедует буддизм школы Тхеравада: в Таиланде, Мьянме, Камбодже, Лаосе и Шри-Ланке, а также в других странах, где существуют общины последователей Тхеравады. В 2026 году праздник приходится на 29 июля. Сразу за ним следует День начала буддийского поста, приходящийся в этом году на 30 июля.