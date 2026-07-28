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В Таиланде ввели временный запрет на продажу алкоголя - РИА Новости, 28.07.2026
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20:23 28.07.2026
В Таиланде ввели временный запрет на продажу алкоголя

В Таиланде ввели общенациональный запрет на продажу алкоголя на 48 часов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Бангкок со смотровой площадки Baiyoke Sky Hotel
Вид на Бангкок со смотровой площадки Baiyoke Sky Hotel - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Бангкок со смотровой площадки Baiyoke Sky Hotel . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таиланде на 48 часов введен общенациональный запрет на продажу алкоголя в честь буддийских праздников.
  • Запрет начнется 29 июля 2026 года в 00:01 и закончится 31 июля 2026 года в 00:00.
  • Исключение составляют международные аэропорты, лицензированные развлекательные заведения и аналогичные заведения в туристических зонах.
БАНГКОК, 28 июл – РИА Новости. В Таиланде объявлен общенациональный запрет на продажу алкогольной продукции во всех точках продажи, включая магазины, рестораны, бары и ночные клубы, на 48 часов в честь буддийских праздников Асалха пуджа (в Таиланде – Асанха буча) и начала буддийского поста, говорится в объявлении, размещенном на интернет-ресурсах главного управления национальной полиции королевства.
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"Запрет вступает в силу в 00.01 часов (04.01 мск) 29 июля 2026 года и истекает в 00.00 часов 31 июля 2026 года. По приказу начальника главного управления национальной полиции органы полиции на местах будут тщательно контролировать соблюдение запрета", - говорится в объявлении, выпущенном пресс-службой главного управления.
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Согласно объявлению, исключения составляют здания и помещения, предназначенные для обслуживания пассажиров международных авиарейсов в аэропортах, развлекательные заведения, имеющие лицензию в соответствии с законом, а также заведения, аналогичные развлекательным, в туристических зонах, официально определенных министерством здравоохранения Таиланда по рекомендации министерства внутренних дел.
Районы с такими заведениями существуют в рамках зонирования, действующего в таких туристических регионах, как остров Пхукет, курорты восточного побережья Таиланда (включая город Паттайя), Бангкок, Чиангмай и других.
Запрет на продажу алкоголя объявляется в Таиланде ежегодно в важнейшие буддийские праздники.
Асалха пуджа (Асанха буча) – это день первой проповеди Будды Гаутамы (Шакьямуни) после просветления, в которой он изложил своим ученикам основы буддизма – Учение о четырех благородных истинах. Праздник отмечается по лунному календарю в странах, где население исповедует буддизм школы Тхеравада: в Таиланде, Мьянме, Камбодже, Лаосе и Шри-Ланке, а также в других странах, где существуют общины последователей Тхеравады. В 2026 году праздник приходится на 29 июля. Сразу за ним следует День начала буддийского поста, приходящийся в этом году на 30 июля.
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