Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Таганрогским заливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА были уничтожены в акватории Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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