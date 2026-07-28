Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Европе признают, что нарастающие экономические проблемы в ЕС не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС.
- Многие страны Европы сигнализировали о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Европе признают, что нарастающие экономические проблемы в ЕС не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки"- говорится в сообщении СВР.
В СВР также говорится, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.