СВР: ЕС не может компенсировать Армении издержки в случае выхода из ЕАЭС

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Европе признают, что нарастающие экономические проблемы в ЕС не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

В СВР также говорится, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.