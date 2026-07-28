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СВР: ЕС не может компенсировать Армении издержки в случае выхода из ЕАЭС - РИА Новости, 28.07.2026
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12:58 28.07.2026
СВР: ЕС не может компенсировать Армении издержки в случае выхода из ЕАЭС

СВР: проблемы ЕС не позволят компенсировать Армении издержки при выходе из ЕАЭС

© AP Photo / Anthony PizzoferratoЖители Еревана с флагами Армении
Жители Еревана с флагами Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
Жители Еревана с флагами Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Европе признают, что нарастающие экономические проблемы в ЕС не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС.
  • Многие страны Европы сигнализировали о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Европе признают, что нарастающие экономические проблемы в ЕС не позволят компенсировать Армении миллиардные издержки в случае выхода из ЕАЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"В евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки"- говорится в сообщении СВР.
В СВР также говорится, что многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
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