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СВР: многие страны ЕС не готовы открыть рынки для товаров из Армении - РИА Новости, 28.07.2026
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12:37 28.07.2026 (обновлено: 13:44 28.07.2026)
СВР: многие страны ЕС не готовы открыть рынки для товаров из Армении

СВР: в ЕС не готовы открыть рынки для товаров Армении в ущерб местному бизнесу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие страны Европы сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям, сообщила СВР.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза.
"Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям", - говорится в сообщении.
По данным СВР, в евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки.
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