Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многие страны Европы сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям, сообщила СВР.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Многие страны Европы уже сигнализировали руководству ЕС о неготовности открывать свои рынки для товаров из Армении в ущерб национальным производителям", - говорится в сообщении.
По данным СВР, в евроструктурах признают, что нарастающие экономические проблемы в Евросоюзе, обусловленные антироссийской санкционной политикой и маниакальным стремлением евробюрократов поддерживать войну на Украине, не дадут Брюсселю возможности компенсировать Еревану миллиардные издержки.