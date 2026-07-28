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В ЕС осознают неизбежность экономического кризиса в Армении, заявили в СВР - РИА Новости, 28.07.2026
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12:36 28.07.2026 (обновлено: 12:40 28.07.2026)
В ЕС осознают неизбежность экономического кризиса в Армении, заявили в СВР

СВР: в ЕС осознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Евросоюзе считают, что выход Армении из Евразийского экономического союза приведет к глубокому экономическому кризису в стране.
  • По информации СВР, доходы от участия в евразийской интеграции не позволят обеспечить устойчивость армянских властей, ориентированных на ЕС, без поддержки членов ЕАЭС.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Евросоюзе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван выйдет из ЕАЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза. Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС армянских властей", - говорится в сообщении СВР.
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В миреАрменияЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евразийский экономический союз
 
 
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