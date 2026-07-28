Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Евросоюзе считают, что выход Армении из Евразийского экономического союза приведет к глубокому экономическому кризису в стране.
- По информации СВР, доходы от участия в евразийской интеграции не позволят обеспечить устойчивость армянских властей, ориентированных на ЕС, без поддержки членов ЕАЭС.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В Евросоюзе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван выйдет из ЕАЭС, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"По поступающей в СВР информации, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении, если Ереван окажется вне Евразийского экономического союза. Подчеркивается, что обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость "гребущих" в сторону ЕС армянских властей", - говорится в сообщении СВР.