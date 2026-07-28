Путин призвал сразу реагировать на несправедливость к семьям бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.
- Он подчеркнул необходимость обеспечения всем необходимым бойцов и поддержки их семей со стороны государства.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.
"Нужно делать все, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства", - заявил он.
"Люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости, на это нужно моментально реагировать, вместе с фондом "Защитники Отечества" работать, замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает", - добавил глава государства.