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Путин призвал сразу реагировать на несправедливость к семьям бойцов СВО - РИА Новости, 28.07.2026
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15:29 28.07.2026 (обновлено: 15:43 28.07.2026)
Путин призвал сразу реагировать на несправедливость к семьям бойцов СВО

Путин призвал власти сразу реагировать на несправедливость к семьям бойцов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.
  • Он подчеркнул необходимость обеспечения всем необходимым бойцов и поддержки их семей со стороны государства.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.
"Нужно делать все, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства", - заявил он.
"Люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости, на это нужно моментально реагировать, вместе с фондом "Защитники Отечества" работать, замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает", - добавил глава государства.
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