Путин призвал сразу реагировать на несправедливость к семьям бойцов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.

Он подчеркнул необходимость обеспечения всем необходимым бойцов и поддержки их семей со стороны государства.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал власти моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к участникам СВО и членам их семей.

"Нужно делать все, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства", - заявил он.