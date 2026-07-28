В Минобороны оценили значение освобождения Красного Кута в ДНР

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взятие Красного Кута имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории ДНР, заявили в Минобороны РФ.

"Освобождение населенного пункта Красный Кут имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР", - сказали в Минобороны.

При поддержке подразделений войск беспилотных систем и артиллерии штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ населенный пункт, а также прилегающие лесополосы. ВСУ потеряли большое количество личного состава и техники, а также средств управления БПЛА, отметили в ведомстве.