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В Минобороны оценили значение освобождения Красного Кута в ДНР - РИА Новости, 28.07.2026
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15:05 28.07.2026
В Минобороны оценили значение освобождения Красного Кута в ДНР

МО: освобождение Красного Кута важно для дальнейшего продвижения в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики.
  • В Минобороны РФ заявили, что взятие Красного Кута имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории ДНР.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Взятие Красного Кута имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории ДНР, заявили в Минобороны РФ.
Во вторник ведомство сообщило, что группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики.
"Освобождение населенного пункта Красный Кут имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" и освобождения территории ДНР", - сказали в Минобороны.
При поддержке подразделений войск беспилотных систем и артиллерии штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ населенный пункт, а также прилегающие лесополосы. ВСУ потеряли большое количество личного состава и техники, а также средств управления БПЛА, отметили в ведомстве.
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