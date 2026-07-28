Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения беспилотных систем разведчиков совместно с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области.

Артиллерийские позиции противника на данном направлении активно выявляются и уничтожаются.

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем разведчиков совместно с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области, рассказал командир разведывательной роты Дмитрий.

"Операторы БПЛА разведроты и штурмовой роты дивизии совместными действиями отрезают от Орехова основные силы противника, не давая возможность перебросить подкрепление и усилить позиции у Орехова", - сказал Дмитрий.

Он отметил, что активно выявляются и уничтожаются артиллерийские позиции противника на данном направлении.