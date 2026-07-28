Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения беспилотных систем разведчиков совместно с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области.
- Артиллерийские позиции противника на данном направлении активно выявляются и уничтожаются.
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем разведчиков совместно с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области, рассказал командир разведывательной роты Дмитрий.
"Операторы БПЛА разведроты и штурмовой роты дивизии совместными действиями отрезают от Орехова основные силы противника, не давая возможность перебросить подкрепление и усилить позиции у Орехова", - сказал Дмитрий.
Он отметил, что активно выявляются и уничтожаются артиллерийские позиции противника на данном направлении.
Орехов – город в Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения. Он находится на западе региона, в 50 километрах от Запорожья.