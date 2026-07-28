Рейтинг@Mail.ru
ВС России отрезают основные силы ВСУ от Орехова - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 28.07.2026
ВС России отрезают основные силы ВСУ от Орехова

Расчеты БПЛА группировки "Днепр" отрезают основные силы ВСУ от Орехова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА
Военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения беспилотных систем разведчиков совместно с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области.
  • Артиллерийские позиции противника на данном направлении активно выявляются и уничтожаются.
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Подразделения беспилотных систем разведчиков совместно с расчетами ударных БПЛА штурмовой роты 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" отрезают основные силы ВСУ от города Орехов в Запорожской области, рассказал командир разведывательной роты Дмитрий.
"Операторы БПЛА разведроты и штурмовой роты дивизии совместными действиями отрезают от Орехова основные силы противника, не давая возможность перебросить подкрепление и усилить позиции у Орехова", - сказал Дмитрий.
Он отметил, что активно выявляются и уничтожаются артиллерийские позиции противника на данном направлении.
Орехов – город в Запорожской области, расположенный на линии боевого соприкосновения. Он находится на западе региона, в 50 километрах от Запорожья.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить засаду под видом сдачи в плен
Вчера, 09:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала