Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и 20 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и 20 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 65 военнослужащих и 20 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Приморское, Оркхов и Малокатериновка Запорожской области.