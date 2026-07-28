Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 250 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 250 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшившей свое тактическое положение, сообщило во вторник Министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Уланово и Рыжевка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ольховатка, Купино, Казачья Лопань и Белый Колодезь.