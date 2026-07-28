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Священники крестили более 65 тысяч бойцов в зоне СВО с февраля 2022 года - РИА Новости, 28.07.2026
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10:47 28.07.2026
Священники крестили более 65 тысяч бойцов в зоне СВО с февраля 2022 года

Священники с февраля 2022 г крестили более 65 тыс бойцов в зоне поведения СВО.

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С февраля 2022 года священники крестили более 65 тысяч бойцов в зоне проведения СВО.
  • Более 3,5 тысяч священников побывали в зоне проведения СВО и совершают там церковные таинства, общаются с бойцами.
  • Священник Георгий Шабалов подчеркнул, что крещение — это рождение человека в новую жизнь, а не оберег или магия.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Священники крестили более 65 тысяч бойцов в зоне поведения СВО с февраля 2022 года, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя сектора по взаимодействию с обществом и СМИ синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ священник Георгий Шабалов.
В России 28 июля отмечают День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. Этот праздник с 2010 года является государственной памятной датой. В православном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, а Церковь прославила в лике святых равноапостольных.
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"С февраля 2022 года священники крестили более 65 тысяч бойцов в зоне поведения СВО. Крещеных бойцов на СВО - большинство. Кого-то крестили в детстве, а кто-то пришел к вере в сознательном возрасте: был раньше неверующим или последователем других религий. У всех свой путь к Богу", – сказал Шабалов.
Он отметил, что "более 3,5 тысяч священников уже побывали в зоне проведения СВО" – они совершают церковные таинства и общаются с бойцами, в том числе проводят специальные беседы перед крещением.
"Многие называют себя верующими, но фактически у людей бытуют разные представления о вере в Бога. Наша, священников, задача – привести человека ко Христу. Не всегда люди самостоятельно могут найти этот путь. Священник тут очень важную функцию выполняет: он и поддерживает духовно, и у него можно спросить что-то, уточнить. Священники востребованы, к ним относятся с уважением. За годы СВО они заслужили свой авторитет", – добавил иерей.
Он также подчеркнул, что крещение – это церковное таинство, а не оберег или магия.
"Крещение – не мистика, не просто "обряд", это прежде всего рождение человека в новую жизнь: он становится христианином и далее свою жизнь решается проводить со Христом, становится его учеником. То есть тем, для кого Христос – истинный Бог, который его духовно спасает и во всех путях сохраняет. Воины относятся к этому серьезно", – заключил собеседник агентства.
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